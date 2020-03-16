60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса - опрос

Инфо Сапиенс опубликовали результаты всеукраинского национально репрезентативного исследования по эпидемии СOVID-19, которое проведено не на онлайн панелях, а на базе случайной выборки.

По данным опроса , проведенного 25-29 марта, 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% - полную потерю дохода, 14% - потерю работы, 10% - финансовые убытки (например сдача билетов). Всего 60% украинцев назвали по меньшей мере один вид финансовых потерь.

Около половины украинцев, которые в карантин посещали место работы или учебы, прекратили его посещать, из них четверть продолжили работать или учиться удаленно.

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования удалена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.