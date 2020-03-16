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Где можно ловить рыбу в Луганской области во время весенне-летнего нереста

Сегодня, 14:33 citynews.net.ua | Напечатать

Экологическая инспекция напоминает всем рыбакам что с 1 апреля в 2020 года начинается нерест рыбы на территории Луганской области.
Сроки запрета осуществления любительского и спортивного рыболовства:

  • в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая (включительно);
  • в водохранилищах и прудах - с 1 апреля по 10 июня (включительно);
  • в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и др.) - с 1 апреля по 30 июня (включительно).

В запрещенный весенне-летний нерестовый период любительский лов рыбы разрешается только с берега одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом на следующих участках рыбохозяйственных водоемов, с обязательным соблюдением пунктов 4.6 и 4.11 «Правил любительского и спортивного рыболовства» суточной нормы вылова и минимального размера рыб, других водных биоресурсов.

Где можно ловить рыбу в Луганской области во время весенне-летнего нереста:

Северский Донец:

  • на участке от устья р. Красная до автомобильного моста между м. Новодружеск и м. Рубежное, по обоим берегам;
  • на участке от автомобильного моста возле завода «Пролетарий» к автомобильному мосту у бывшего завода «Лиссода» (г.. Лисичанск), по обоим берегам.

Айдар:

  • на участке в пределах пгт. Белолуцк от верхнего до нижнего автомобильных мостов (Новопсковский район)
  • на участке в пределах пгт. Новопсков от автомобильного моста с. Осиново до автомобильного моста с. Иков, по обоим берегам (Новопсковский район)
  • на участке в 200 м по течению от автомобильного моста с. Пидгоривка к автомобильному мосту с. Новоселовка, по обоим берегам (Старобельский район)
  • на участке в пределах пгт. Новоайдар от старого к новому автомобильных мостов, по обоим берегам (Новоайдарский район)
  • на участке от с. Шульгинка к мосту с. Спеваковка, по обоим берегам (Новоайдарский район).

Красная:

  • на участке в административных границах г.. Сватово, по обоим берегам;
  • на участках в административных границах населенных пунктов Кременского района.

Деркул:

  • - в пределах пгт. Беловодск, по обоим берегам.

Водохранилища и пруды Луганской области для вылова рыбы:

Беловодский район:

  • Беловодское водохранилище - с плотины;
  • Зелекивське водохранилище - с плотины.

Белокуракинский район:

  • наливное водохранилище - с плотины от насосной станции 500 м по направлению Павловка.

Кременской район:

  • Новоастраханское водохранилище - с плотины и 400 м от нее по левой стороне.

Марковский район:

  • Кабичивське водохранилище - с плотины и 200 м от нее по правой стороне.

Меловской район:

  • пруд с. Морозовка - с плотины и 100 м от нее по правой стороне.

Новоайдарский район:

  • пруд с. Окниное - от плотины 100 м по левой стороне и 500 м по правой стороне.

Новопсковский район:

  • Булавинивське водохранилище - с плотины и 800 м от нее по левой стороне;
  • Каменское водохранилище - с плотины.

Сватовский район:

  • Чепигивське водохранилище - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;
  • пруд с. Коломийчиха - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;
  • пруд с. Надежда - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;
  • Сватовское водохранилище - с плотины;
  • Софиевское водохранилище - с плотины и 200 м от нее по обеим сторонам.

Станично-Луганский район:

  • ставки вблизи с. Верхняя Богдановка - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам.

Старобельский район:

  • пруд № 3 с. Половинкино - с плотины и 300 м от нее по правой стороне;
  • пруд в пределах с. Верхняя Покровка - с плотины и 500 м от нее по левой стороне.

Троицкий район:

  • Демино - Александровское водохранилище - с плотины;
  • Бабичевське водохранилище - 2 - с плотины;
  • Тимонивське водохранилище - с плотины и 500 м от нее по левой стороне.

Запрещается в течение всего года вылов следующих видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины: Минога украинская, Карась золотой, Шемая азовская, Елец Данилевского, Вырезуб причерноморский, налим, Стерлядь пресноводная, Осетр русский, Белуга обычная, Быстрянка русский, Ерш носарь и рыбец.


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Где можно ловить рыбу в Луганской области во время весенне-летнего нереста