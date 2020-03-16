Где можно ловить рыбу в Луганской области во время весенне-летнего нерестаСегодня, 14:33
Экологическая инспекция напоминает всем рыбакам что с 1 апреля в 2020 года начинается нерест рыбы на территории Луганской области.
Сроки запрета осуществления любительского и спортивного рыболовства:
- в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая (включительно);
- в водохранилищах и прудах - с 1 апреля по 10 июня (включительно);
- в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и др.) - с 1 апреля по 30 июня (включительно).
В запрещенный весенне-летний нерестовый период любительский лов рыбы разрешается только с берега одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом на следующих участках рыбохозяйственных водоемов, с обязательным соблюдением пунктов 4.6 и 4.11 «Правил любительского и спортивного рыболовства» суточной нормы вылова и минимального размера рыб, других водных биоресурсов.
Где можно ловить рыбу в Луганской области во время весенне-летнего нереста:
Северский Донец:
- на участке от устья р. Красная до автомобильного моста между м. Новодружеск и м. Рубежное, по обоим берегам;
- на участке от автомобильного моста возле завода «Пролетарий» к автомобильному мосту у бывшего завода «Лиссода» (г.. Лисичанск), по обоим берегам.
Айдар:
- на участке в пределах пгт. Белолуцк от верхнего до нижнего автомобильных мостов (Новопсковский район)
- на участке в пределах пгт. Новопсков от автомобильного моста с. Осиново до автомобильного моста с. Иков, по обоим берегам (Новопсковский район)
- на участке в 200 м по течению от автомобильного моста с. Пидгоривка к автомобильному мосту с. Новоселовка, по обоим берегам (Старобельский район)
- на участке в пределах пгт. Новоайдар от старого к новому автомобильных мостов, по обоим берегам (Новоайдарский район)
- на участке от с. Шульгинка к мосту с. Спеваковка, по обоим берегам (Новоайдарский район).
Красная:
- на участке в административных границах г.. Сватово, по обоим берегам;
- на участках в административных границах населенных пунктов Кременского района.
Деркул:
- - в пределах пгт. Беловодск, по обоим берегам.
Водохранилища и пруды Луганской области для вылова рыбы:
Беловодский район:
- Беловодское водохранилище - с плотины;
- Зелекивське водохранилище - с плотины.
Белокуракинский район:
- наливное водохранилище - с плотины от насосной станции 500 м по направлению Павловка.
Кременской район:
- Новоастраханское водохранилище - с плотины и 400 м от нее по левой стороне.
Марковский район:
- Кабичивське водохранилище - с плотины и 200 м от нее по правой стороне.
Меловской район:
- пруд с. Морозовка - с плотины и 100 м от нее по правой стороне.
Новоайдарский район:
- пруд с. Окниное - от плотины 100 м по левой стороне и 500 м по правой стороне.
Новопсковский район:
- Булавинивське водохранилище - с плотины и 800 м от нее по левой стороне;
- Каменское водохранилище - с плотины.
Сватовский район:
- Чепигивське водохранилище - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;
- пруд с. Коломийчиха - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;
- пруд с. Надежда - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;
- Сватовское водохранилище - с плотины;
- Софиевское водохранилище - с плотины и 200 м от нее по обеим сторонам.
Станично-Луганский район:
- ставки вблизи с. Верхняя Богдановка - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам.
Старобельский район:
- пруд № 3 с. Половинкино - с плотины и 300 м от нее по правой стороне;
- пруд в пределах с. Верхняя Покровка - с плотины и 500 м от нее по левой стороне.
Троицкий район:
- Демино - Александровское водохранилище - с плотины;
- Бабичевське водохранилище - 2 - с плотины;
- Тимонивське водохранилище - с плотины и 500 м от нее по левой стороне.
Запрещается в течение всего года вылов следующих видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины: Минога украинская, Карась золотой, Шемая азовская, Елец Данилевского, Вырезуб причерноморский, налим, Стерлядь пресноводная, Осетр русский, Белуга обычная, Быстрянка русский, Ерш носарь и рыбец.