Экологическая инспекция напоминает всем рыбакам что с 1 апреля в 2020 года начинается нерест рыбы на территории Луганской области.

Сроки запрета осуществления любительского и спортивного рыболовства:

в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая (включительно);

в водохранилищах и прудах - с 1 апреля по 10 июня (включительно);

в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и др.) - с 1 апреля по 30 июня (включительно).

В запрещенный весенне-летний нерестовый период любительский лов рыбы разрешается только с берега одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом на следующих участках рыбохозяйственных водоемов, с обязательным соблюдением пунктов 4.6 и 4.11 «Правил любительского и спортивного рыболовства» суточной нормы вылова и минимального размера рыб, других водных биоресурсов.

Где можно ловить рыбу в Луганской области во время весенне-летнего нереста:

Северский Донец:

на участке от устья р. Красная до автомобильного моста между м. Новодружеск и м. Рубежное, по обоим берегам;

на участке от автомобильного моста возле завода «Пролетарий» к автомобильному мосту у бывшего завода «Лиссода» (г.. Лисичанск), по обоим берегам.

Айдар:

на участке в пределах пгт. Белолуцк от верхнего до нижнего автомобильных мостов (Новопсковский район)

на участке в пределах пгт. Новопсков от автомобильного моста с. Осиново до автомобильного моста с. Иков, по обоим берегам (Новопсковский район)

на участке в 200 м по течению от автомобильного моста с. Пидгоривка к автомобильному мосту с. Новоселовка, по обоим берегам (Старобельский район)

на участке в пределах пгт. Новоайдар от старого к новому автомобильных мостов, по обоим берегам (Новоайдарский район)

на участке от с. Шульгинка к мосту с. Спеваковка, по обоим берегам (Новоайдарский район).

Красная:

на участке в административных границах г.. Сватово, по обоим берегам;

на участках в административных границах населенных пунктов Кременского района.

Деркул:

- в пределах пгт. Беловодск, по обоим берегам.

Водохранилища и пруды Луганской области для вылова рыбы:

Беловодский район:

Беловодское водохранилище - с плотины;

Зелекивське водохранилище - с плотины.

Белокуракинский район:

наливное водохранилище - с плотины от насосной станции 500 м по направлению Павловка.

Кременской район:

Новоастраханское водохранилище - с плотины и 400 м от нее по левой стороне.

Марковский район:

Кабичивське водохранилище - с плотины и 200 м от нее по правой стороне.

Меловской район:

пруд с. Морозовка - с плотины и 100 м от нее по правой стороне.

Новоайдарский район:

пруд с. Окниное - от плотины 100 м по левой стороне и 500 м по правой стороне.

Новопсковский район:

Булавинивське водохранилище - с плотины и 800 м от нее по левой стороне;

Каменское водохранилище - с плотины.

Сватовский район:

Чепигивське водохранилище - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;

пруд с. Коломийчиха - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;

пруд с. Надежда - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам;

Сватовское водохранилище - с плотины;

Софиевское водохранилище - с плотины и 200 м от нее по обеим сторонам.

Станично-Луганский район:

ставки вблизи с. Верхняя Богдановка - с плотины и 100 м от нее по обеим сторонам.

Старобельский район:

пруд № 3 с. Половинкино - с плотины и 300 м от нее по правой стороне;

пруд в пределах с. Верхняя Покровка - с плотины и 500 м от нее по левой стороне.

Троицкий район:

Демино - Александровское водохранилище - с плотины;

Бабичевське водохранилище - 2 - с плотины;

Тимонивське водохранилище - с плотины и 500 м от нее по левой стороне.

Запрещается в течение всего года вылов следующих видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины: Минога украинская, Карась золотой, Шемая азовская, Елец Данилевского, Вырезуб причерноморский, налим, Стерлядь пресноводная, Осетр русский, Белуга обычная, Быстрянка русский, Ерш носарь и рыбец.