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В Лисичанске ищут волонтеров для помощи уязвимым категориям населения во время карантина

Сегодня, 13:02 citynews.net.ua | Напечатать

Лисичанский городской совет ищет волонтеров и волонтерские организации для помощи наиболее уязвимым жителям на время карантина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Городской совет, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди одиноко проживающих граждан, просит волонтерские и общественные организации Луганской области приобщиться к доброму делу по организации доставки продуктов питания, лекарств, оплаты коммунальных услуг и другой помощи уязвимым категориям населения.

Информацию о желании заниматься волонтерской деятельностью просим предоставить до 3 апреля 2020 в отдел по вопросам внутренней политики, связей с общественностью и СМИ Лисичанского городского совета по тел. 7-33-84, 7-32-08 или по электронной почте oio@lis.gov.ua с предоставлением следующих данных: название организации, ФИО, телефон, электронная и почтовая адреса контактного лица.


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