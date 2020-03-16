Правительство США выделило Украине 1,2 млн долларов на борьбу с распространением COVID-19

Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы USAID.

Агентство США по международному развитию (USAID) координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальным заинтересованных сторон, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов.

Благодаря только объявленному финансированию, USAID поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19 обеспечит проведение медиа-кампаний, информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса, а также поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.