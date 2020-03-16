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В Украине на 31 марта подтверждено 549 случаев COVID-19

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 549 случаев COVID-19.

Случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 36 случаев;
  • Волынская обл. - 3 случая;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;
  • м. Киев - 107 случаев;
  • Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 11 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)
  • Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Всего зафиксировано 13 смертей от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели, из них двое детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.



Теги: COVID-19

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