В Украине на 31 марта подтверждено 549 случаев COVID-19

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 549 случаев COVID-19.

Случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 36 случаев;

Волынская обл. - 3 случая;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 (3 летальных) случаев;

м. Киев - 107 случаев;

Киевская обл. - 52 случая (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 11 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 90 (2 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Всего зафиксировано 13 смертей от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели, из них двое детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.