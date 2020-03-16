В Северодонецке 8-летние дети сожгли автомобиль «для развлечения»

Два 8-летних ребенка в северодонецки ради забавы подожгли автомобиль «ВАЗ 21099» и скрылись с места преступления.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, информация о преступлении поступила в Северодонецкий отдел 28 марта.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила свидетелей и обстоятельства происшествия, с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» было получено видео события.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности правонарушителей и вместе с родителями доставили их в отдел полиции.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых следователями под процессуальным руководством прокуратуры будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.