В Украине разрешили продажу земли

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

За принятие законопроекта 2178-10 проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно обновленному Закону, со второго полугодия 2021 отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Депутаты работали без перерыва с 16:30 30 марта до 00:43 31 марта.

Согласно новому закону право покупки земли имеют граждане Украины, юридически лица, созданные и зарегистрированные в Украине без иностранных участников, а также территориальные громады и государство.

Банки могут стать владельцами земли только при условии, если земучасток достался им как залоговое имущество по непогашенному кредиту.

Не могут стать владельцами украинской земли компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора - РФ, состоящие в террористических организациях, а также компании, находящиеся в собственности иностранных государств, офшоров, или же те, бенефициара которых невозможно установить.