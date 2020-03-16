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В Украине разрешили продажу земли

Сегодня, 01:11 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

За принятие законопроекта 2178-10 проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226. 

Согласно обновленному Закону, со второго полугодия 2021 отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Депутаты работали без перерыва с 16:30 30 марта до 00:43 31 марта. 

Согласно новому закону право покупки земли имеют граждане Украины, юридически лица, созданные и зарегистрированные в Украине без иностранных участников, а также территориальные громады и государство. 
Банки могут стать владельцами земли только при условии, если земучасток достался им как залоговое имущество по непогашенному кредиту. 

Не могут стать владельцами украинской земли компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора - РФ, состоящие в террористических организациях, а также компании, находящиеся в собственности иностранных государств, офшоров, или же те, бенефициара которых невозможно установить.


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