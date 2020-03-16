В Донецкой области российский снайпер убил украинского военного

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-центре ООС, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного защитника.

На одной из позиции в Донецкой области от снайперского огня российских террористов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

В Луганской области в результате вражеского обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник.

Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинского учреждения и оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.