Верховная Рада провалила назначение новых министров экономики и здравоохранения

Верховная Рада провалила назначение нового министра финансов и министра здравоохранения.

На внеочередном заседании Верховной Рады, 30 марта, за назначение Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 народных депутата, за кандидатуру Максима Степанова - главой Минздрава еще меньше - 217 (при необходимых 226).

Перед этим депутаты уволили Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра охраны здоровья.

Увольнение Уманского поддержали 249 народных депутатов, увольнение Емца - 271 нардеп.