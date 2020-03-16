Сивоху и Ткаченко уволили из советников секретаря СНБО на общественных началах

Сергея Сивоху и Максима Ткаченко уволили от выполнения обязанностей советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос «Детектора медиа» .

«По состоянию на 24 марта с.г. Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», - говорится в сообщении.

Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили.

Сергей Сивохо - украинский актер, телеведущий, юморист, тренер шоу «Лига Смиха», играл в КВН. На внеочередных парламентских выборах баллотировался по 49-му одномандатному округу - это Константиновка, Дружковка, Константиновский и Красноармейский районы Донецкой области, однако в Верховную Раду не прошел.

Максим Ткаченко был директором и совладельцем ООО «Квартал-концерт» из группы «Квартал» и театрально-концертного агентства ООО «Нью Фридом», до 2014 года руководил компанией «Мастер-шоу» в Луганске, которая занималась организацией концертов и гастролей звезд эстрады; екскеривник компании «Квартал-концерт». Он окончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченко. На внеочередных парламентских выборах 2019 Максим Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам «Слуги народа».