Антикоррупционная прокуратура начала расследование «торговли» должностями в Офисе Зеленского

Заместителем Генерального прокурора — руководителем Специализированное антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначениях лиц на должности в органы государственной власти.

В Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение Народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначениях конкретных лиц на должности Председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

Вчера, 29 марта, Гео Лерос опубликовал видеозаписи на которых человек очень похожий на брата главы офиса президента Андрея Ермака договаривается о взятках за назначение на руководящие посты в органах власти и на государственных предприятиях.

Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.

В свою очередь Андрей Ермак все отрицает и угрожал Гео Леросу преследованием со стороны СБУ и ДБР за публикацию этих материалов.

«Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса» — заявил Андрей Ермак на своей странице в Фейсбук.

«Рекомендую підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні. Доведеться, хто би за тобою не стояв … Я і моя родина — чесні і порядні люди. Я нікому не дозволю обливати нас брудом».

Уже сегодня прокуратура под руководством Венедиктовой начала поиск причин для возбуждения уголовного дела против Гео Лероса. В частности, как видно из переписки, возможно возбуждение дела из-за росписи муралов на жилых домах.

30 марта 2020 года сведения о возможно совершении уголовного преступления Офисом президента Зеленского внесены в единый реестр по признакам преступления, предусмотренном ч.2 ст. 369-2 УК Украины.

Досудебное расследование в согласовании с ч.7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.