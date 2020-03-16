» » В Луганской области «сортировать» больных с подозрением на COVID-19 будут в палатках

В Луганской области «сортировать» больных с подозрением на COVID-19 будут в палатках

Сегодня, 11:31 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области установлены временные пункты приема больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

Временные пункты приема больных установлены по распоряжению руководителя ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, от 29 марта 2020 № 9 и с целью формирования сети специализированных учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Такие пункты на базе палаток будут действовать на территории учреждений здравоохранения первой волны в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск и Беловодск.

Всего в Украине были определены  240 больниц для госпитализации пациентов с COVID-19.

Это - больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавируса. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

Увидеть информацию о больницах и уровень их оснащенности можно на новом дешборде НСЗУ.



Теги: COVID-19

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:27

В Донецкой области российский снайпер убил украинского военного

Сегодня, 17:22

Как получить пропуск в Луганскую область

Сегодня, 15:00

Верховная Рада провалила назначение новых министров экономики и здравоохранения

Сегодня, 14:20

Сивоху и Ткаченко уволили из советников секретаря СНБО на общественных началах

Сегодня, 13:40

Антикоррупционная прокуратура начала расследование «торговли» должностями в Офисе Зеленского

Сегодня, 11:31

В Луганской области «сортировать» больных с подозрением на COVID-19 будут в палатках

Сегодня, 08:00

В Луганске выявлен заболевший COVID-19 и еще 220 человек находятся под наблюдением

Вчера, 22:08

В Луганске российские оккупанты закрывают рестораны и школы

Вчера, 14:53

В Луганской области российские террористы продолжают обстрелы Золотого

27-03-2020, 15:36

С 28 марта на территорию Луганской и Донецкой областей можно будет въехать только по спецразрешению

27-03-2020, 15:27

В Луганской области прокурор «поделился» с судьей информацией про слежку и заработал уголовное дело

27-03-2020, 14:05

Глава миссии ОБСЕ рассказала об итогах переговоров по Донбассу: Новые КПВВ, недопуск наблюдателей и нарушение режима тишины

Новости Украины:

Сегодня, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

27-03-2020, 15:24

В Виннице 5 сотрудниц роддома заболели коронавирусом COVID-19

27-03-2020, 10:54

В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

26-03-2020, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

19-03-2020, 12:37

Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить службы и обряды пандемии коронавируса

19-03-2020, 09:43

В Киеве призывают граждан не выходить из дома без необходимости, а предприятия - перейти на режим удаленной работы

16-03-2020, 23:24

С 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре хотят закрыть метрополитен

16-03-2020, 22:24

В Киеве подтвердили 2 случая заболевания новым коронавирусом COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Луганской области «сортировать» больных с подозрением на COVID-19 будут в палатках » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня