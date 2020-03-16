В Луганской области «сортировать» больных с подозрением на COVID-19 будут в палатках

В Луганской области установлены временные пункты приема больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

Временные пункты приема больных установлены по распоряжению руководителя ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, от 29 марта 2020 № 9 и с целью формирования сети специализированных учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Такие пункты на базе палаток будут действовать на территории учреждений здравоохранения первой волны в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск и Беловодск.

Всего в Украине были определены 240 больниц для госпитализации пациентов с COVID-19.

Это - больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавируса. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

Увидеть информацию о больницах и уровень их оснащенности можно на новом дешборде НСЗУ.