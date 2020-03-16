В Луганске выявлен заболевший COVID-19 и еще 220 человек находятся под наблюдением

На оккупированной Россией территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией.

Как сообщают ресурсы информационные террористов, луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат.

Наталия Пащенко,"министр здравоохранения «ЛНР» сказала 28 марта, что это не окончательный диагноз, он требует подтверждения и для этого нужно несколько суток.

Она также заявила, что «пациент не находился на территории ЛНР», а «прибыл из-за пределов». Откуда именно приехал больной — не уточняется.

Всего на оккупированной территории Луганской области 221 человек находятся на обсервации в медучреждениях по подозрению на новый коронавирус COVID-19.

Как заявил главный врач «Луганской санитарно-эпидемической станции» Дмитрий Докашенко, диагноз им не поставлен, но все они посещали страны где уже подтверждена эпидемия коронавируса.

Также еще один житель оккупированного Луганска, прибывший из Польши, находится на лечении в Рубежном с диагнозом коронавирус COVID-19.