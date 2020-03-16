В Луганске российские оккупанты закрывают рестораны и школы

Еще несколько дней назад российские пропагандисты обманывали жителей оккупированных территорий Луганской области и сообщали об отсутствии коронавирусной инфекции. Детей и студентов сгоняли на митинги, а с экранов телевизоров несли бред про то, что вирус специально придумали, чтобы сорвать празднование 75-летия победы.

Но спустя несколько дней, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 начала выходить из-под контроля в РФ, начали принимать ограничивающие меры.

28 марта оккупационные власти Луганска приняли решение о переводе всех учреждений образования на дистанционное обучение, введении запрета на участие детей в массовых мероприятиях и временном приостановлении деятельности предприятий ресторанного хозяйства (ресторанов, столовых, кафе, кальянных и других заведений), кроме работ по приготовлению и доставке готовых блюд».

Дистанционное обучение будет осуществляться в школах Луганска с 30 марта и продлится минимум до 12 апреля.

Также жителям оккупированных территорий рекомендовано не посещать многолюдные места.

Также с 30 марта по 12 апреля разрешено свободное посещение детьми дошкольных образовательных учреждений Луганска по решению родителей (законных представителей).

Выезд из оккупированных территорий Луганской области возможен только в Россию. Выехать в Украину можно лишь при наличии веских причин — необходимость лечения, обучение, смерть близких родственников.

В то же время нет никакой гарантии что впоследствии так называемые «пограничники ЛНР» вас пропустят обратно.