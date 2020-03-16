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В Луганской области российские террористы продолжают обстрелы Золотого

Сегодня, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

28 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали Золотое, где в районе улицы Вольная открывали огонь из 120-мм минометов. стрелкового оружия и гранатометов. Также обстрел велся в районе Орехово.

В Донецкой области боевики вели обстрел практически по всей линии соприкосновения.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • Красногоровка —  враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.
  • Водяное —  оккупанты дважды обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
  • Пески — враг выпустил 9 мин из 120-мм минометов,
  • Павлополь — обстрел из миномета калибра 82 мм,  5 мин.
  • Марьинка —  оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
  • Старогнатовка — противник совершил два обстрела из стрелкового оружия
  • Зайцево —  обстрел изи автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Шумы  — обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.
Вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.


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