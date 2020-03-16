С 28 марта на территорию Луганской и Донецкой областей можно будет въехать только по спецразрешению

В Штабе ООС решили полностью блокировать въезд на территорию Луганской и Донецкой областей со стороны Харькова, Запорожья и Днепра.

Как сообщили в пресс-центре ООС, подобные меры вводятся с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В результате нового запрета, с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно въезда на территорию Донецкой и Луганской областей где проводится операция Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Каким образом запрет на въезд поможет избежать распространения инфекции и на основании каких расчетов сделан такой вывод в штабе ООС не объяснили.