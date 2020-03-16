В Луганской области прокурор «поделился» с судьей информацией про слежку и заработал уголовное дело

Служба безопасности Украины в Луганской области разоблачила прокурора одного из отделов Старобельского городской прокуратуры на разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщает пресс-центр СБУ, досудебным следствием установлено, что сотрудник прокуратуры вопреки своим обязанностям по защите государственных тайн, в частной беседе сообщил работнику суда информацию о проведении полицией негласных розыскных действий в уголовном производстве. Таким образом он разгласил данные, указанные в своде сведений, составляющих государственную тайну, — говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины следователи территориального управления ГБР сообщили прокурору о подозрении.

Продолжается следствие.