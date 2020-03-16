В Украине подтверждено 218 случаев COVID-19

В Украине о состоянию на 10:00, 27 марта подтверждено 218 случаев COVID-19.

Больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%.

37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 218 случаев COVID-19.

Случаи выявлено:

Винницкая обл. - 5 случаев;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 3 случая;

Донецкая обл. - 2 случая;

Запорожская обл. - 8 случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случаи;

м. Киев - 47 случаев;

Киевская обл. - 32 случая;

Львовская обл. - 3 случая;

Луганская обл. - 1 случай;

Одесская обл. - 4 случая;

Ровенская обл. - 9 случаев;

Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 случай;

Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская обл. - 2 случая.

5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.