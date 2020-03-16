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В Украине подтверждено 218 случаев COVID-19

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине о состоянию на 10:00, 27 марта подтверждено 218 случаев COVID-19.

Больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%.
37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 218 случаев COVID-19.

Случаи выявлено:

  • Винницкая обл. - 5 случаев;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 3 случая;
  • Донецкая обл. - 2 случая;
  • Запорожская обл. - 8 случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случаи;
  • м. Киев - 47 случаев;
  • Киевская обл. - 32 случая;
  • Львовская обл. - 3 случая;
  • Луганская обл. - 1 случай;
  • Одесская обл. - 4 случая;
  • Ровенская обл. - 9 случаев;
  • Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
  • Черкасская обл. - 2 случая.

5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.


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