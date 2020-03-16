В Украине подтверждено 218 случаев COVID-19

В Украине подтверждено 218 случаев COVID-19Сегодня, 11:25
В Украине о состоянию на 10:00, 27 марта подтверждено 218 случаев COVID-19.
Больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%.
37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 218 случаев COVID-19.
Случаи выявлено:
- Винницкая обл. - 5 случаев;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 3 случая;
- Донецкая обл. - 2 случая;
- Запорожская обл. - 8 случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случаи;
- м. Киев - 47 случаев;
- Киевская обл. - 32 случая;
- Львовская обл. - 3 случая;
- Луганская обл. - 1 случай;
- Одесская обл. - 4 случая;
- Ровенская обл. - 9 случаев;
- Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
- Черкасская обл. - 2 случая.
5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине.