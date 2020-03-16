26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня

Российские террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя.

Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного — из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

Кроме этого, враг в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.

Вчера, 26 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.