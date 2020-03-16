В Северодонецке с 27 марта пассажиров без масок не будут пускать в троллейбусы

С 27 марта в Северодонецке пассажиров без масок не будут пускать в троллейбусы.

Северодонецкий городской совет просит с пониманием относиться к мерам, которые перевозчики пассажиров на городских маршрутах, внедряют во исполнение Постановления КМУ от 25 марта 2020 №239.

Согласно этому постановлению разрешается в одном городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, перевозить количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах при условии перевозки людей в средствах индивидуальной защиты.

Поэтому с 27 марта допуск пассажиров в троллейбусы Северодонецка разрешается только в защитных масках.

Количество пассажиров, которых перевозит троллейбус, не должно превышать половину количества мест для сидения.

Ответственность за количество пассажиров возложена на кондукторов и водителей.