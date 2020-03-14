» » В Украине отменили ДПА для учеников 4-х и 9-х классов. ЗНО - перенесут

В Украине отменили ДПА для учеников 4-х и 9-х классов. ЗНО - перенесут

Сегодня, 18:21 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине отменили ДПА для учеников 4-х и 9-х классов. Об этом сообщила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий во время онлайн-трансляции на Facebook-странице МОН.

«Государственная итоговая аттестация учеников 4-х и 9-х классов будет отменена. Соответствующий приказ готовится в Министерстве образования и науки», - сообщила и.о. министра образования.

Также по ее словам, в связи с общенациональным карантином Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.

«Карантин продлен - до 24 апреля обучение точно идет по дистанционной форме. Надеемся на лучшее и карантин закончится 24 апреля, но мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому МОН разработало два сценария, учитывая ситуацию с карантином», - отметила Любомира Мандзий.

ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ: КАРАНТИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ К 1 НЕДЕЛЕ ИЮНЯ

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучения: учитель идентифицирует темы, по которым есть пробелы в знаниях, отчитывает те, которые являются критическими для класса, указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня - корректируют пробелы в программе, готовятся к ЗНО.

ЗНОстартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии станут известны в конце июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ: КАРАНТИН ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО НАЧАЛА АВГУСТА

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. В 2020-2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя должны будут осуществить срез знаний, идентифицировать темы, по которым есть пробелы, и компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

ЗНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

При обоих сценариях для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось.
Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.
Для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, приобретающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Также 15 апреля будет обнародовано онлайн пробное ЗНО со всеми необходимыми пояснениями. Участники также смогут потренироваться, получив онлайн-тестовую тетрадь. Однако накануне тестирования всем, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, будет предоставлена ​​возможность пройти пробное тестирование очно. Дата проведения пробного ВНО зависит от срока карантина.

Photo by Andy Kuzma from Pexels


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:21

В Украине отменили ДПА для учеников 4-х и 9-х классов. ЗНО - перенесут

Сегодня, 14:01

В Луганской области СБУ обнаружила тайники с арсеналом гранатометным выстрелов и российским огнеметом

Сегодня, 11:41

На 10:00 утра 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Сегодня, 10:57

В Лисичанске пытаются собрать депутатов для выделения средств на больницы и дезинфекцию

Сегодня, 10:20

Во время карантина плательщики освобождаются от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ

Вчера, 22:48

На 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Вчера, 15:02

ЕС озаботился недопуском миссий ОБСЕ и Красного Креста на оккупированные территории Донбасса

Вчера, 14:17

В Украине ввели режим Чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля

Вчера, 11:28

В Луганской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19

Вчера, 11:14

Просто перестать стрелять: Российские террористы продолжают обстрелы Новотошковского, Крымского и Новоалександровки

Вчера, 11:07

Налогоплательщикам Луганской области возвращено только 5 млн гривень НДС из 14 млн

24-03-2020, 15:43

Ситуация на КПВВ в Луганской и Донецкой областях от БФ «Право на захист»

Новости Украины:

Сегодня, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

19-03-2020, 12:37

Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить службы и обряды пандемии коронавируса

19-03-2020, 09:43

В Киеве призывают граждан не выходить из дома без необходимости, а предприятия - перейти на режим удаленной работы

16-03-2020, 23:24

С 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре хотят закрыть метрополитен

16-03-2020, 22:24

В Киеве подтвердили 2 случая заболевания новым коронавирусом COVID-19

16-03-2020, 10:58

Укрзализниця прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта и обещает вернуть все деньги за билеты

16-03-2020, 08:09

В Одессе закрывают все развлекательные заведения и рестораны - COVID-19

14-03-2020, 14:18

В Черновицкой области введен режим ЧС: Закрывают супермаркеты и непродуктовые рынки

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

В Украине отменили ДПА для учеников 4-х и 9-х классов. ЗНО - перенесут » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня