В Украине отменили ДПА для учеников 4-х и 9-х классов. ЗНО - перенесут

В Украине отменили ДПА для учеников 4-х и 9-х классов. Об этом сообщила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий во время онлайн-трансляции на Facebook-странице МОН.

«Государственная итоговая аттестация учеников 4-х и 9-х классов будет отменена. Соответствующий приказ готовится в Министерстве образования и науки», - сообщила и.о. министра образования.

Также по ее словам, в связи с общенациональным карантином Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.

«Карантин продлен - до 24 апреля обучение точно идет по дистанционной форме. Надеемся на лучшее и карантин закончится 24 апреля, но мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому МОН разработало два сценария, учитывая ситуацию с карантином», - отметила Любомира Мандзий.

ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ: КАРАНТИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ К 1 НЕДЕЛЕ ИЮНЯ

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучения: учитель идентифицирует темы, по которым есть пробелы в знаниях, отчитывает те, которые являются критическими для класса, указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня - корректируют пробелы в программе, готовятся к ЗНО.

ЗНОстартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии станут известны в конце июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ: КАРАНТИН ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО НАЧАЛА АВГУСТА

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. В 2020-2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя должны будут осуществить срез знаний, идентифицировать темы, по которым есть пробелы, и компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

ЗНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

При обоих сценариях для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось.

Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.

Для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, приобретающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Также 15 апреля будет обнародовано онлайн пробное ЗНО со всеми необходимыми пояснениями. Участники также смогут потренироваться, получив онлайн-тестовую тетрадь. Однако накануне тестирования всем, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, будет предоставлена ​​возможность пройти пробное тестирование очно. Дата проведения пробного ВНО зависит от срока карантина.

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