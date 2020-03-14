На 10:00 утра 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:

Винницкой - 1 случай;

Волынской - 2 случая;

Днепропетровской - 2 случая;

Донецкой - 1 случай;

Запорожской - 7 случаев;

Житомирской - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковской - 16 (2 летальных) случаев;

м. Киев - 34 случая;

Киевской - 24 случая;

Львовской - 2 случая;

Луганской - 1;

Одесской - 4;

Тернопольской - 15 случаев (1 летальный;

Херсонской - 1 случай;

Черновицкой - 42 (1 летальный) случаи;

Черкасской - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.