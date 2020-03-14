На 10:00 утра 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

На 10:00 утра 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19Сегодня, 11:41
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:
- Винницкой - 1 случай;
- Волынской - 2 случая;
- Днепропетровской - 2 случая;
- Донецкой - 1 случай;
- Запорожской - 7 случаев;
- Житомирской - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковской - 16 (2 летальных) случаев;
- м. Киев - 34 случая;
- Киевской - 24 случая;
- Львовской - 2 случая;
- Луганской - 1;
- Одесской - 4;
- Тернопольской - 15 случаев (1 летальный;
- Херсонской - 1 случай;
- Черновицкой - 42 (1 летальный) случаи;
- Черкасской - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.