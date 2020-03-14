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В Лисичанске пытаются собрать депутатов для выделения средств на больницы и дезинфекцию

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Лисичанске исполком пытается собрать депутатов городского совета на сессию, где планируется выделить средства на покупку дезинфицирующих средств и аппарата искусственного дыхания.

Соответствующее объявление разместил официальный сайт городского совета.

Проектом решения «О внесении изменений в городской бюджет на 2020 год» предусмотрено выделение средств:

  • 584,430 тыс. гривень на приобретение защитной одежды, моющих средств для санитарно-гигиенического обслуживания, экспресс-тестов, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и препаратов, дезинфицирующих средств, антисептиков;
  • 800,0 тыс. гривень на приобретение концентраторов кислородных и аппарата искусственной вентиляции легких.

Кроме того, учреждениям здравоохранения Лисичанска выделена субвенция из областного бюджета за счет остатка средств медицинской субвенции, образовавшийся на начало бюджетного периода, на приобретение средств индивидуальной защиты и быстрых тестов в сумме 200 тыс. гривень .

Очередная сессия Лисичанского городского совета седьмого созыва состоится 26 марта 2020 года, в 14.00 часов в зале заседаний городского совета.


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