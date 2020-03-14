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Во время карантина плательщики освобождаются от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ

Сегодня, 10:20 citynews.net.ua | Напечатать

Закон Украины от 17 марта 2020 № 533-их «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (далее - Закон № 533) также вносит ряд изменений в Закон Украины «о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее - Закон о ЕСВ).

Так, за периоды с 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля 2020 временно освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее - единый взнос) только за себя:

  • физические лица - предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения;
  • лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность а именно научную, литературную, артистическую образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатской, нотариальной деятельности или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности;
  • члены фермерского хозяйства если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

При этом, такие плательщики единого взноса по своему усмотрению решают вопрос о применении предусмотренного освобождения от единого взноса.

Они могут принять решение о начислении, исчислении и уплате единого взноса за указанные периоды в размерах и порядке, определенных Законом о ЕСВ. В таком случае информация об уплаченных суммах отмечается в отчетности о начислении единого взноса за отчетный период, определенный для таких лиц настоящим Законом.

Подчеркиваем, что самостоятельное определение плательщиком единого взноса (из указанных категорий плательщиков) базы начисления единого взноса за отчетные периоды с 1 по 31 марта и с 1 по 30 апреля 2020 в «Отчете о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса» ( далее - Отчет) будет свидетельствовать о принятии плательщиком решения о начислении, исчислении и уплате единого взноса за указанные периоды в размерах и порядке, определенных Законом о ЕСВ.

Если плательщик уже осуществил оплату взносов за март и апрель 2020 года, до вступления в силу Закона № 533, такие суммы будут зачисляться налоговыми органами (без каких-либо заявлений плательщиков единого взноса) в счет будущих платежей (при условии отсутствия у такого плательщика сумм недоимки штрафных санкций и / или пени по этому вкладу) в соответствии с Законом о ЕСВ, кроме случаев самостоятельного определения таким плательщиком базы начисления единого взноса за отчетный период Отчете.


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