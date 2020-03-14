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На 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Вчера, 22:48 citynews.net.ua | Напечатать

На 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс служба МОЗ.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая.

Случаи выявлено в 15 областях Украины:

  • Винницкая обл.- 1 в течение суток;
  • Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;
  • Днепропетровская обл. - 2;
  • Донецкая обл. - 1;
  • Житомирская обл. - 2 (1 летальный)
  • Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;
  • Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)
  • Киев - 34, из них 3 в течение суток;
  • Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;
  • Луганская обл. - 1 в течение суток;
  • Львовская обл. - 2;
  • Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;
  • Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)
  • Херсонская обл. - 1 в течение суток%
  • Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;
  • Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;

Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.



Теги: COVID-19

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