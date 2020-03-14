ЕС озаботился недопуском миссий ОБСЕ и Красного Креста на оккупированные территории Донбасса

ЕС призывает предоставить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представителям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения на неконтролируемые правительством участки Донбасса. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза.

«С 21 марта члены вооруженных формирований на контрольно-пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях Украины отказывают патрулям СММ ОБСЕ в проходе в районы, которые не контролируются государством, и из них. Кроме того, учреждения ООН, неправительственные организации и МККК сталкиваются с трудностями при доступе в районы, которые не контролируются государством. Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставили СММ ОБСЕ, учреждениям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения», — говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что, в соответствии со своим мандатом, СММ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ по всей Украине, в частности в части Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне контроля правительства.

Кроме того отмечается, что СММ адаптировала свою деятельность по мониторингу в ответ на глобальную вспышку COVID-19, чтобы обеспечить постоянную безопасность для всех.

«В нынешних условиях еще более важно, чтобы гуманитарная помощь людям в этих районах продолжала доставляться. Агентства ООН, неправительственные организации и МККК должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся во всем Донбассе», — подчеркнули в ЕС.

Также в заявлении напомнили, что в последнее время в Трехсторонней контактной группе произошел ряд важных событий, таких как дискуссии по обмену удерживаемыми и определение новых участков разведения. «Россия не должна подвергать опасности этот конструктивный дух, создавая новые ограничения», — добавил представитель Евросоюза.

«ЕС по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, выполнение минских соглашений и работу в нормандском формате и Трехсторонней контактной группы для достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.