В Украине ввели режим Чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Такое решение было принято на заседание правительства Украины 25 марта 2020 года.

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней. В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты.

Соответственно, все карантинные ограничения для жителей Украины также продлены на 30 дней до 24 апреля.

Что будут делать во время режима Чрезвычайной ситуации в Украине:

Назначается ответственный за ликвидацию последствий ЧС, который может самостоятельно принимать решения об эвакуации, остановке деятельности предприятий, привлекать к проведению спасательных операций транспорт из зоны ЧС и граждан (с их согласия). Он также может принимать любые другие решения, необходимые для ликвидации последствий ЧС и обеспечения безопасности людей;

Определяется зона ЧС, прогнозируются масштабы последствий и возможные зоны распространения;

Организовывается работа по локализации и ликвидации последствий ЧС, осуществляется жизнеобеспечение пострадавших и защита населения;

Аварийно-спасательные службы имеют право беспрепятственного доступа на территорию предприятий, а также могут внедрять временный запрет или ограничение движения транспорта и пешеходов вблизи и в пределах зоны ЧС.

В Украине, руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, назначен заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.