По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 25 марта в Луганской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего, на 10 утра 25 марта, в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Так, обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

В Волынской области заболвание диагностировали у 7-летнего ребенка. По словам медиков он пока переносит его в легкой форме и без осложнений.