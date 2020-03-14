Просто перестать стрелять: Российские террористы продолжают обстрелы Новотошковского, Крымского и Новоалександровки

24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли Новоалександровку из 82-мм минометов, позиции рядом с Крымским - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов.

Также под обстрелом из минометов оказались позиции украинской армии в районе Новотошковского, где из 82-мм минометов боевики совершили 11 выстрелов и вели огонь из противотанкового гранатомета.

Обстрелы в Донецкой области:

Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета;

Березово - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета;

Павлополь - из автоматическогогранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе Травневе - две мины с миномета калибра 82 мм и станковый противотанковый гранатомет.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские военные огонь не открывали, соблюдая режим тишины.