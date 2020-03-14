Налогоплательщикам Луганской области возвращено только 5 млн гривень НДС из 14 млн

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-февраль 2020 налогоплательщики области подали 18 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 14,3 млн гривень.

В аналогичном периоде прошлого года было подано 23 заявления на общую сумму 43,6 млн гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за 2 месяца текущего года установлено завышение сумм НДС, подлежащих бюджетному возмещению на счет плательщика в банке на 3,3 млн гривень.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 4,7 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.