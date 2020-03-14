Ситуация на КПВВ в Луганской и Донецкой областях от БФ «Право на захист»

Мониторы БФ «Право на захист» рассказали о ситуации на КПВВ Луганской и Донецкой областей прекративших пропуск граждан после объявления карантина.

Луганская область, КПВВ «Станица Луганская»:

КПВВ работает с 7.00 в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию соприкосновения лиц и транспортных средств. На КПВВ присутствовали представители ДСНС, ДФС, СБУ, ДСНС. Пересечение лиц через КПВВ в обе стороны не осуществляется. При обращении лиц на пересечение КПВВ по уважительной причине рассмотрение возможно только по решению Штаба ООС. Пункт пропуска со стороны НКУУТ не работает.

Донецкая область

КПВВ «Марьинка»

КПВВ начал работу вовремя в 7:00 и работает в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств.

В первой половине дня на въезд и на выезд не было никого и транспортных средств.

Врачи не выезжают на КПВВ.

За последние 2 суток в пункт обогрева не обращалось ни одного гражданского лица. В палатке есть лампа для кварцевания, но отсутствуют чай, сахар, стаканчики, заканчиваются дезинфицирующее средства. С 21 марта отсутствует снабжение питьевой воды в палатку.

КПВВ «Гнутово»

КПВВ работает с 7:00 утра в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию соприкосновения лиц и транспортных средств. Пропуск осуществляется только при чрезвычайных обстоятельствах при наличии соответствующих подтверждающих документов. Также пропускают машины ОБСЕ.

В первой половине дня на въезд и на выезд не было пеших лиц и авто.

ДСНС работают в штатном режиме. PUI не работают.

КПВВ «Новотроицкое»

Работает с 07.00 в режиме ограничения пропуска через линию соприкосновения. В первой половине дня людей и транспортных средств на въезд или выезд зафиксировано не было.

По словам старшего смены ГПСУ, пропуск лиц через КПВВ может осуществляться исключительно при чрезвычайных обстоятельствах при наличии необходимых подтверждающих документов — и исключительно по решению командующего штаба ООС. Прибытие граждан с оккупированных территорий даже по уважительным причинам невозможно из-за того, что российские террористы полностью прекратили пропуск граждан.

На КПВВ заступили сотрудники ГНСУ, ДФС, СБУ, ДСНС.

Мобильное отделение АО «Ощадбанк» не работает. На КПВВ с 08.00 до 18.00 дежурит скорая из Волновахи.

КПВВ «Майорское»

Функционирует в штатном режиме согласно графику и с учетом действующих ограничений пропуска. По-прежнему пропуск лиц возможен в исключительных случаях при наличии подтверждающих такие обстоятельства документов и только по решению командующего ООС.

На КПВВ несут службу наряды ГНСУ, ГФСУ, СБУ, ДСНС.

Пункт обогрева ДСНС функционирует, утром там грелась одна женщина.

Утром со стороны украинской территории были 5 человек, желающих пересечь линию соприкосновения, исключительных обстоятельств для пересечения не имели — разрешение на пересечение не получили. Со стороны оккупированных территори никого для пересечения не было. Полиции и представителей PUI на КПВВ нет.