В Луганской области работников ЛЭО пугали горящими шинами

23 марта примерно в 15 часов дня, когда работники «ЛЭО» находились на своих рабочих местах, необычный инцидент произошел во административным зданием Рубежанского РЭС - ворота предприятия заблокировала группа людей и демонстративно начала поджигать шины и угрожать всем, кто находился по ту сторону двора.

Как рассказали в пресс-службе ЛЭО, ставшими фактически заложниками непонятной ситуации работникам предприятия пришлось вызвать наряд полиции.

Следует отметить, что «Луганское энергетическое объединение» относится к предприятиям критической инфраструктуры. Противоправные действия по блокированию работы работников Общества могут привести к непредсказуемым последствиям. Во время незаконного митинга, который состоялся вчера под стенами админздания Рубежанского РЭС со стороны неустановленных лиц (а это, кстати на минуточку, во время общего карантина!), Аварийно-восстановительная бригада не смогла выехать на срочный вызов в случае чрезвычайного происшествия.

На место происшествия пришлось также вызывать спасателей, которые ликвидировали огонь.



Непонятное поведение толпы в период карантина, как позже удалось установить, было организовано местным жителем, неоднократно не допускавшим работников ЛЭО для технической проверки счетчика по месту жительства, всячески мешал выполнять свои профессиональные обязанности и в грубой форме, используя унизительные слова выгонял работников, за что получил Акт недопущения согласно условиям Правил розничного рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЕКП Украины от 14 марта 2018 № 312.



В настоящее время ООО «Луганское энергетическое объединение» обратилось к начальнику ГУ Национальной полции в Луганской области и прокуратуры с просьбой провести объективное расследование по факту неправомерных действий в отношении сотрудников Общества при исполнении ими своих обязанностей и сообщить ООО «ЛЭО» о результатах расследование.