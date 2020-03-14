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В Луганской области работников ЛЭО пугали горящими шинами

Сегодня, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

23 марта примерно в 15 часов дня, когда работники «ЛЭО» находились на своих рабочих местах, необычный инцидент произошел во административным зданием Рубежанского РЭС - ворота предприятия заблокировала группа людей и демонстративно начала поджигать шины и угрожать всем, кто находился по ту сторону двора.

Как рассказали в пресс-службе ЛЭО, ставшими фактически заложниками непонятной ситуации работникам предприятия пришлось вызвать наряд полиции.
Следует отметить, что «Луганское энергетическое объединение» относится к предприятиям критической инфраструктуры. Противоправные действия по блокированию работы работников Общества могут привести к непредсказуемым последствиям. Во время незаконного митинга, который состоялся вчера под стенами админздания Рубежанского РЭС со стороны неустановленных лиц (а это, кстати на минуточку, во время общего карантина!), Аварийно-восстановительная бригада не смогла выехать на срочный вызов в случае чрезвычайного происшествия. 
На место происшествия пришлось также вызывать спасателей, которые ликвидировали огонь. 
 
Непонятное поведение толпы в период карантина, как позже удалось установить, было организовано местным жителем, неоднократно не допускавшим работников ЛЭО для технической проверки счетчика по месту жительства, всячески мешал выполнять свои профессиональные обязанности и в грубой форме, используя унизительные слова выгонял работников, за что получил Акт недопущения согласно условиям Правил розничного рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЕКП Украины от 14 марта 2018 № 312.

 
В настоящее время ООО «Луганское энергетическое объединение» обратилось к начальнику ГУ Национальной полции в Луганской области и прокуратуры с просьбой провести объективное расследование по факту неправомерных действий в отношении сотрудников Общества при исполнении ими своих обязанностей и сообщить ООО «ЛЭО» о результатах расследование.


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