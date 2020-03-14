На 24 марта в Украине выявлено 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19

На 24 марта в Украине выявлено 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19Сегодня, 10:23
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
- Киев - 29 случаев;
- Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
- Львовская область - 2 случая;
- Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
- Черкасская область - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.