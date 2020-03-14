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На 24 марта в Украине выявлено 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19

Сегодня, 10:23 citynews.net.ua | Напечатать

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
  • Киев - 29 случаев;
  • Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
  • Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.


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