На 24 марта в Украине выявлено 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)

Киев - 29 случаев;

Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область - 2 случая;

Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)

Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году в Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.