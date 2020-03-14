В Украине хотят увеличить нормы потребления газа и электроэнергии для получателей субсидий

Министерство социальной политики инициирует на ближайшем заседании правительства принятия решения о дополнительной компенсации расходов для 3 миллионов домохозяйств, получающих субсидии для оплаты коммунальных услуг, на период карантина.

«Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом, холодной и горячей водой. Каждая семья, имеющая субсидии, получит дополнительную компенсацию за эти расходы - в среднем около 300 грн», - заявила Министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга 23 марта 2020 года.

Министр также сообщила, что правительство планирует упростить порядок предоставления субсидий для граждан, потерявших работу в связи с карантином, и ставших на учет как безработные. Правительство гарантирует, что на время карантина штрафные санкции не будут применяться при образовании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, - подчеркнула Марина Лазебная.