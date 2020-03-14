Сутки в ООС: Атака грузовика с продуктами и минометные обстрелы в Луганской области

23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали район Новотошковского, где из минометов калибра 120 мм выпустили - 6 мин, а из 82-мм минометов - 33 мины.

В Донецкой области рядом с Шумами боевики атаковали грузовой автомобиль ВСУ, перевозящий продукты. В результате попадания противотанковой ракеты двое солдат получили ранения.

Также боевики вели обстрелы вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия, рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.