» » Сутки в ООС: Атака грузовика с продуктами и минометные обстрелы в Луганской области

Сутки в ООС: Атака грузовика с продуктами и минометные обстрелы в Луганской области

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали район Новотошковского, где  из минометов калибра 120 мм выпустили  - 6 мин, а из 82-мм минометов - 33 мины.

В Донецкой области рядом с Шумами боевики атаковали грузовой автомобиль ВСУ, перевозящий продукты. В результате попадания противотанковой ракеты двое солдат получили ранения.

Также боевики вели обстрелы вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия, рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:01

В Луганской области работников ЛЭО пугали горящими шинами

Сегодня, 10:23

На 24 марта в Украине выявлено 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19

Сегодня, 09:35

В Украине хотят увеличить нормы потребления газа и электроэнергии для получателей субсидий

Сегодня, 09:31

Сутки в ООС: Атака грузовика с продуктами и минометные обстрелы в Луганской области

Вчера, 17:06

В Донецкой области объявили режим чрезвычайной ситуации

Вчера, 09:53

С начала 2020 года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий

Вчера, 09:37

22 марта российские террористы три раза нарушили режим прекращения огня

Вчера, 00:22

На 23 марта в Украине подтверждено 73 случая COVID-19

22-03-2020, 11:05

КПВВ в Луганской и Донецкой областях полностью прекратили пропуск граждан на украинскую территорию

21-03-2020, 22:29

Украина на паузе: У Зеленского останавливают транспорт, производство и готовятся вводить режим ЧП по всей стране

20-03-2020, 19:23

Кабмин Зеленского установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

20-03-2020, 18:38

В Сватово полицейские пытали и угрожали изнасиловать гражданина Украины

Новости Украины:

Сегодня, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

Вчера, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

19-03-2020, 12:37

Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить службы и обряды пандемии коронавируса

19-03-2020, 09:43

В Киеве призывают граждан не выходить из дома без необходимости, а предприятия - перейти на режим удаленной работы

16-03-2020, 23:24

С 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре хотят закрыть метрополитен

16-03-2020, 22:24

В Киеве подтвердили 2 случая заболевания новым коронавирусом COVID-19

16-03-2020, 10:58

Укрзализниця прекращает международное пассажирское сообщение с 17 марта и обещает вернуть все деньги за билеты

16-03-2020, 08:09

В Одессе закрывают все развлекательные заведения и рестораны - COVID-19

14-03-2020, 14:18

В Черновицкой области введен режим ЧС: Закрывают супермаркеты и непродуктовые рынки

14-03-2020, 12:45

В Закарпатской области 10 детей госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

Сутки в ООС: Атака грузовика с продуктами и минометные обстрелы в Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня