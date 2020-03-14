В Донецкой области объявили режим чрезвычайной ситуации. Аналогичный режим объявили также в Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Кабинет министров из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня Кабмин собрался на внеочередное заседание, где приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19.

Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует уже в 9 областях.