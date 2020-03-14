С начала 2020 года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены. За соответствующий период 2019 года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, правоохранители контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ.

В четверг, 19 марта, прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту получения смертельного огнестрельного ранения и гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ.

Это произошло на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная. Тогда в результате обстрела біл убит сержант 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Алексей Золин (на фото).

Досудебное расследование в уголовном производстве по ст.258 ч. 3 УК Украины осуществляет СБУ.



