22 марта российские террористы три раза нарушили режим прекращения огня

22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области:

неподалеку Водяного - с 82-мм минометов - 5 мин;

вблизи Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Березово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.