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22 марта российские террористы три раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области:

  • неподалеку Водяного - с 82-мм минометов - 5 мин;
  • вблизи Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Березово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.
Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.


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