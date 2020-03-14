На 23 марта в Украине подтверждено 73 случая COVID-19

На 23 марта в Украине подтверждено 73 случая COVID-19Сегодня, 00:22
По состоянию на вечер 22 марта в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.
Как сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 73 случая COVID-19.
Случаи выявлено:
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киев - 29, из них 20 в течение суток;
- Киевская область - 5, 1 в течение суток;
- Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;
- Тернопольская область - 1;
- Черновицкая область - 25 (1 летальный)
- Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.
Всего в Украине зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине, один пациент уже выздоровел.
Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов.