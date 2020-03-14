На 23 марта в Украине подтверждено 73 случая COVID-19

По состоянию на вечер 22 марта в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

Как сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 73 случая COVID-19.

Случаи выявлено:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киев - 29, из них 20 в течение суток;

Киевская область - 5, 1 в течение суток;

Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

Всего в Украине зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине, один пациент уже выздоровел.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов.