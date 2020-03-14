КПВВ в Луганской и Донецкой областях полностью прекратили пропуск граждан на украинскую территорию

КПВВ в Луганской и Донецкой областях полностью прекратили пропуск граждан на украинскую территориюСегодня, 11:05
На Донбассе полностью прекращен пропуск граждан на КПВВ с оккупированными РФ территориями Луганской и Донецкой областей.
Такое решение принято Штабом ООС с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.
Пропуск граждан и транспортных средств полностью прекращен с 00.00 22 марта 2020 года на всех КПВВ.
Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться ранее установленным порядком.
В пресс-центре ООС уточнили, что в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.
Аналогичное решение принято и оккупационными властями РФ - террористы запретили пересечение линии разграничения в сторону Украины проживающим на территории этих районов гражданам.