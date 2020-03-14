КПВВ в Луганской и Донецкой областях полностью прекратили пропуск граждан на украинскую территорию

На Донбассе полностью прекращен пропуск граждан на КПВВ с оккупированными РФ территориями Луганской и Донецкой областей.

Такое решение принято Штабом ООС с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.

Пропуск граждан и транспортных средств полностью прекращен с 00.00 22 марта 2020 года на всех КПВВ.

Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться ранее установленным порядком.

В пресс-центре ООС уточнили, что в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

Аналогичное решение принято и оккупационными властями РФ - террористы запретили пересечение линии разграничения в сторону Украины проживающим на территории этих районов гражданам.