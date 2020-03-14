Украина на паузе: У Зеленского останавливают транспорт, производство и готовятся вводить режим ЧП по всей стране

У Зеленского, похоже, решили полностью остановить жизнь в Украине. По другому, после введения режимов ЧС в крупнейших городах и полной остановке общественного транспорта по стране, сказать не получается.

Уже во вторник, 24 марта, Верховная Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине 24 марта в связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса.

Для этого необходимо представление СНБО и 226 голосов депутатов.

При этом реальных предпосылок, кроме уничтожающих украинскую экономику действий министров Зеленского — нет.

Но если рассматривать режим чрезвычайного положения как начало финальной сцены «эпикфейла», стартовавшего с визита в Оман, то все становится на свои места.

Мы не знаем слова «стратегия»

С самого начала эпидемии в мире, украинское правительство совершает массу нелогичных действий — от бесполезного контроля температуры на границе до последующего массового «импорта» заробитчан из охваченных эпидемией Италии, Испании и Польши и закрытия метро там где оно есть.

Сомнительная эффективность закрытия метро, в первую очередь, коснулась киевлян и харьковчан — люди вынуждены были несколько дней стоять часами на остановках, что свело на нет возможное снижение уровня распространения нового коронавируса.

Добавим сюда полное отсутствие даже одноразовых масок в аптеках — все они были абсолютно законно вывезены и проданы за границей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба таможни в ответ на обвинения в пропуске через границу необходимых самим украинцам средств защиты:

Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно. Постанова Уряду №?214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема масок та респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року і вступила в силу після опублікування.

Митниця виконує закони. Після введення заборони Митниця зупинила вивезення 260 тис. масок та респіраторів за кордон.

Все в рамках закона. Как только правительство запретило — сразу перестали пропускать. Собственно к таможне вопросов и не возникало ни у кого. А вот к предпринимателям, экспортирующим маски, и к президенту — возникли. Хотя думать стратегически — этого, как он сам признался, наш президент не может.

Спустя несколько дней принято решение вообще запретить общественный транспорт в Киеве, Харькове, Днепре и во всех городах Украины. И разрешить в нем ездить только медикам и продавцам.

У Зеленского скромно молчат о последствиях этих решений — где брать людям деньги на оплату съемного жилья, покупку лекарств и еды — ведь кроме нового вируса люди болеют еще и «старыми» болезнями. А арендодатели не всегда хотят входить в положение и ждать неизвестно сколько.

На все эти вопросы ни один проморолик президента Зеленского не дал ответов.

Вместо этого министр МВД Аваков продюсирует все новые и новые заявления о запретах и ужесточении карантинных мер.

Мало заболевших?

На фоне дефицита масок, полном отсутствии стратегии и нехватки лекарств, несколько десятков тысяч эвакуированных из стран ЕС граждан Украины выпускаются на улицы без какого-либо карантина и тестирования.

А иерархи церкви московского патриархата делают заявления противоречащие как здравому смыслу, так и карантинным мерам и призывают свою паству ходить в церковь, несмотря на реальную угрозу жизни.

И если паниковать во время эпидемий украинцев отучили во время «свиного» и «птичьего» гриппа, то экономические проблемы команда Зеленского создает такими ускоренными темпами, которые и не снились ни одной предыдущей власти.

Борис Филатов, мэр Днепра:

Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ. Потом они грабят местные бюджеты.

Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.

В результате, их управленческий гений рождает три химеры:

1. Бездумно скопировать чужой опыт.

2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.

3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты.

Фактически уже без работы в Украине остались миллионы частных предпринимателей, занимающихся любой деятельностью, отличной от продажи медпрепаратов, бытовой химии и продуктов питания.

На грани полного разорения ресторанный и отельный бизнес. Частные перевозчики, авиакомпании... А что делает правительство? Предлагает преференции кррупнейшим олигархам и отбирает деньги у городов.

Прем’єр-міністр заявив про намір сформувати Стратегічну раду, яка включатиме найкращих економістів України. Спільно з Урядом відповідна рада буде працювати над тими кроками, які мають забезпечити економічне зростання для України.



Окремо Денис Шмигаль наголосив на тому, що Кабінет Міністрів постійно співпрацює з РНБО, а також місцевою владою, зокрема практично декілька разів на день іде робота з керівниками ОДА. До відповідних нарад Прем’єр-міністр закликав долучатися і міських голів, аби працювати єдиною командою.

Так выглядит типичное сообщение от Кабмина Зеленского.

Ноль конкретики и пустые обещания экономического роста. При остановившемся транспорте, падении производства еще до эпидемии и сидящих на карантине работниках.

Зато есть ответы у экономистов — падение ВВП на 4-9% и рост курса до 30 гривень за доллар. Это оптимистичный сценарий.

Реалистичный сценарий еще хуже — поддерживаемый работающими по всему миру украинцами платежный баланс (в год заробитчане привозят 15 миллиардов евро) окажется в большом минусе. Спрос на украинский металл, на фоне падения мирового производства, тоже ухудшит и без того дефицитный баланс.

Собственно уже сейчас курс доллара и евро удерживается благодаря продаже Нацбанком примерно 1 миллиарда долларов в неделю.

А что на местах?

Отдельно хочется упомянуть о совещаниях с главами облгосадминистраций — например глава Луганской ОГА почти в каждом заявлении пытается продвигать «мысль» что как хорошо справились с эпидемией жесткими мерами в Китае и как плохо справляются в либеральной Европе, где в Италии фиксируют огромное количество смертей. Возможно Сергей Гайдай не знает, но кроме Италии есть еще Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия.

Да и соседняя Польша показывает успехи в борьбе с эпидемией без остановки всех производств и всего транспорта. В основном за счет политики разъяснения и самоорганизации населений.

У мэра польского Пшемышля действия украинских властей по эвакуации украинцев вызвали шок:

Украинская правда цитирует Войцеха Бакуна:

«Спочатку інформація про таку акцію надходить у відомство в четвер вдень, що перший потяг в Україну відправиться 20 березня близько 2.30 ночі. Наступні чотири потяги відправляться в п’ятницю вдень. Ми зв’язалися з усіма службами, щоб з’ясувати, хто відповідає за організацію та забезпечення безпеки кількох тисяч людей, і єдина відповідь — «хтось».



Скандал, щоб в епоху заходів безпеки, які ми запроваджуємо, закликів до жителів, дезінфекції і т. д. хтось абсолютно неконтрольованим чином організував в місті перебування декількох тисяч людей. І все це в період, коли ми забороняємо дітям виходити з будинків і самі істотно обмежуємо свою діяльність.» — заявив Бакун.



При цьому він стверджує, що місцева влада нібито пропонувала свою допомогу в організації перевезення українців, забезпечення їх водою і сухпайками, але «навіть не було з ким розмовляти».

Режим чрезвычайного положения в Украине не вводили даже во время массированных атак России на Украину — с ракетами, артиллерией и кадровой армией.

Руководство страны тратило силы и привлекало специалистов для обеспечения нормальной жизни тем, кто помогал фронту своими налогами и волонтерской помощью.

А сейчас, после начала эпидемии, на границе с оккупированной территорией украинские военые контактируют с тысячами людей будучи «защищенными» лишь простыми одноразовыми масками с нулевой эффективностью (фото от пресс-центра ООС).

Новой формы гриппа и бездарного руководства без стратегии в голове, избранного украинцами «уставшими от войны» которой они не видели, оказалось достаточно, чтобы неспособные созидать бездарности ударными темпами разрушили все то, что строилось 6 лет профессионалами.

Даниил Агеев