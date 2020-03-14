Кабмин Зеленского установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях для борьбы с распространением COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях», — написал Шмыгаль.

По его словам, соответствующее решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19», — отметил Шмыгаль.