В Украине зафиксировано 56 подозрений и  26 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. Как сообщает пресс-служба МОЗ, коронавирусная болезнь зафиксирована:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 2 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)

город Киев - 3 случая

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

В течение 19 марта в Центра общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на утро 20 марта 2020 в мире зарегистрировано 244 523 случая заболевания COVID-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86031 человек выздоровел; за пределами Китая зафиксировано 163324 случая.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.