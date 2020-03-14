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В Украине зафиксировано 56 подозрений и  26 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Сегодня, 11:17 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. Как сообщает пресс-служба МОЗ, коронавирусная болезнь зафиксирована:

  • Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 2 случая
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)
  • город Киев - 3 случая

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

В течение 19 марта в Центра общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на утро 20 марта 2020 в мире зарегистрировано 244 523 случая заболевания COVID-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86031 человек выздоровел; за пределами Китая зафиксировано 163324 случая.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.



Теги: COVID-19

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