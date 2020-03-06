В Луганской области российские террористы обстреляли Крымское, Новотошковское и Счастье

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области 18 марта российские террористы открывали огонь вблизи Счастья, выпустив в сторону позиций ВСУ две 82-мм мины. Также террористы обстреливали позиции неподалеку Новотошковское из минометов калибра 120 мм - 12 мин и рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины;

неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов

в районе населенного пункта Красногоровка - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Песками - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.