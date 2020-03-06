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Луганский губернатор хочет тоталитарный подход как в Китае и разрешил «допродать колбасу»

Сегодня, 10:49 citynews.net.ua | Напечатать

С сегодняшнего дня, 18 марта, в Луганской области введены жесткие ограничения: закрываются все места общественного питания, уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большем количестве будут контролировать правоохранительные органы.
В штатном режиме работают аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС.

Закрытие рынков вызвало акции протеста — остающимся без работы людям, для которых торговля являлась единственным источником дохода в нищей области, глава ОГА Сергей Гайдай заявил что жизнь дороже колбасы. 

А отсутствие разъяснений хаотичных запретов от Зеленского и Слуг народа от органов местной власти, глава Луганской ОГА возложил на «руководство рынков, которые не объяснили людям».

«Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня. Соответствующее решение и изменения в распоряжение об ограничениях, связанных с предотвращением возникновения заболевания корона вирус, будут утверждены на заседании комиссии по ТБНС», — председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай пошел на уступки людям, которые торгуют на продовольственных рынках — сообщает пресс-служба областной администрации.
По его мнению, владельцы рынков не провели соответствующую разъяснительную работу и спровоцировали стихийные акции протеста. Понимая ситуацию, глава области распорядился на один день отсрочить закрытие продовольственных рынков.
С сегодняшнего дня, с 18 марта, на Луганщине введены жесткие ограничения: закрываются все места общественного питания, уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве контролировать правоохранительные органы.
В штатном режиме работают аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС.
«Жесткий подход к противодействию коронавируса в Китае позволил довольно быстро преодолеть пик распространения вируса, а либеральный в Европе привел к 300-400 смертей ежедневно. Для меня, человеческие жизни и здоровья не измеряются стоимостью килограмма колбасы. Я четко понимаю масштабы угрозы и сделаю все возможное, чтобы не допустить заноса и распространения болезни в Луганской области», — акцентировал он.


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