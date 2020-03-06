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В Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных

Сегодня, 01:07 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).
Из обнаруженных 17 марта:
Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
Черновецкая область (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.



Теги: COVID-19

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