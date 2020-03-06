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На время карантина Укрпочта частично меняет условия вручения и хранения почтовых отправлений

Сегодня, 13:16 citynews.net.ua | Напечатать

Во время карантина Укрпочта частично меняет условия доставки, вручения и бесплатного хранения в отделениях почтовых отправлений.

В условиях карантина, как стратегическая компания, Укрпочта должна обеспечить стабильную и прежде всего безопасную работу сотрудников. Поэтому частично изменяет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией.

С 12 марта по 3 апреля 2020 (включительно) Укрпочта частично меняет условия доставки вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox».

В частности, отныне:

  • Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой «Судебная повестка») необходимо вкладывать в почтовые и абонентских ящиков адресатов. В листе ф. 8 обязательно указать дату и написать «Вложено в почтовый ящик». Если абонентский ящик адресата неисправна, стоит проинформировать адресатов о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи - домашние или мобильные телефоны.
  • Рекомендуемые письма с пометкой «Судебная повестка» доставлять в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

С 17 марта 2020 и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox» не взимается. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.



Теги: COVID-19

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