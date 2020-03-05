В Донецкой области за 55 тысяч пытались продать 5 кг пластида, гранатометы и автомат

В районе проведения операции Объединенных сил СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, по предварительным данным следствия, участники группы, в состав которой входило 5 жителей Донецкой области, занимались нелегальной реализацией оружия. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах. Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправного сбыта 2 гранатометов РПГ, 2 автоматов АК-74, гранатометного выстрела ВОГ, гранаты Ф-1 и несколько сотен боевых патронов.

В ходе спецоперации правоохранители задержали в Бахмуте в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины всех участников группировки на попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22, почти 5 кг пластида, автомата Калашникова, самодельного взрывного устройства и боеприпасов для огнестрельного оружия.

«За этот арсенал дельцы планировали получить 55 тысяч гривен», — пишут правоохранители.