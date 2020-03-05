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В Луганской области спасатели доставали из кювета автобус с 30 пассажирами 

Вчера, 13:52 citynews.net.ua | Напечатать

14 марта в 7:27 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области поступило сообщение, что на автодороге Т1307 «Марковка - Старобельск» близ села Лесная Поляна  водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и не может продолжить движение. В автобусе находилось 30 пассажиров.
Чтобы достать автобус, спасателям по прибытию к месту вызова, пришлось расчищать обочину от деревьев с кустаниками и освобождать колеса из грязи для дальнейшей буксировки.
Только после расчистки с помощью автогрейдера автобус удалось отбуксировать на твердый участок дороги.


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В Луганской области спасатели доставали из кювета автобус с 30 пассажирами  » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня