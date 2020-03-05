В Луганской области спасатели доставали из кювета автобус с 30 пассажирами 

14 марта в 7:27 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области поступило сообщение, что на автодороге Т1307 «Марковка - Старобельск» близ села Лесная Поляна водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и не может продолжить движение. В автобусе находилось 30 пассажиров.

Чтобы достать автобус, спасателям по прибытию к месту вызова, пришлось расчищать обочину от деревьев с кустаниками и освобождать колеса из грязи для дальнейшей буксировки.

Только после расчистки с помощью автогрейдера автобус удалось отбуксировать на твердый участок дороги.