В Северодонецке запретили все массовые мероприятия и выставки домашних животных

13 марта членами исполкома принято решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 12.03.2020 года №10 по предотвращению распространения на территории Северодонецкого городского совета коронавируса COVID-19.

Согласно решению, опубликованному на официальном сайте городского совета, с 12 марта по 3 апреля 2020 на территории Северодонецкого городского совета устанавливается карантин.

Также в рамках решения запрещается:

посещение учреждений дошкольного, школьного и внешкольного образования учениками;

проведение всех массовых мероприятий на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Ограничивается проведение детских мероприятий в художественных, музыкальных, спортивных, школах эстетического воспитания, на территории Северодонецкого городского совета с 12.03.2020. по 03.04.2020.

Рекомендовано приостановить работу всех детско-развлекательных центров на территории Северодонецкого городского совета.

Запрещается проведение выставок декоративных, экзотических и домашних животных.

Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности на территории Северодонецкого городского совета, безотлагательно, в случае выявления симптомов заболевания у работников способствовать немедленному обращению в специализированные медицинские учреждения за квалифицированной медицинской помощью.